La primera vez que a La Segura no le gusta la comida de su novio chef

La creadora de contenido caleña conocida como La Segura, quien recientemente catalogó su relación como una película romántica, ha estado mostrando y enamorando con cada detalle de su noviazgo con el chef uruguayo, Ignacio Baladán.

Sin embargo, ahora el detalle no es tan romántico, pues podrían estar pasando por una dificultad debido a los gustos gastronómicos de la influencer colombiana.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones 800 mil seguidores, Ignacio se mostró bastante molesto con su novia al revelar que, por primera vez en su relación, ella prefirió la comida de un domicilio que la que preparó él.

“La primera vez en la relación que cocino y no le gusta mi comida. Acá está tu pedido, no voy a poner la marca, pero lo pagamos. Acá está tu pedido. La primera vez que me rechazan” dijo el uruguayo mientras mostraba a la caleña detrás de él tratando de excusarse.