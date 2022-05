Yailin sale de tarima porque público quiso a Anuel y no a ella en su propio concierto

La relación entre el cantante urbano puertorriqueño Anuel AA y la dominicana Yailin la más Viral ha sido bastante polémica desde el principio, pues pocas personas han aceptado el hecho de que Anuel haya pasado de la relación con Karol G a una con la artista dominicana.

Este par de artistas, quienes recientemente protagonizaron una divertida pelea, han recibido cientos de críticas y mensajes de apoyo que incluso han dividido al público del reggaetón en Latinoamérica, pues muchos consideran que Karol y Yailin son bastantes diferentes.

Las han comparado de muchas formas: por su cuerpo, su talento, su carrera, su edad, sus canciones y hasta el color del cabello.

En muchas ocasiones ha parecido que las frases y canciones que interpretan los tres cantantes en redes han sido indirectas para las otras personas en este supuesto trío amoroso.

Algo que impresionó mucho a los seguidores de los artistas, por ejemplo, fue que sacaron a una persona de un concierto de la dominicana sólo porque tenía el color del cabello azul como la colombiana, pues se trata de una característica que se ha patentado, prácticamente, en la imagen de la cantante paisa.

¿Por qué Yailin salió de su propia tarima?

Ahora bien, en estos días se ha viralizado un video en el que se ve a Yailin cantando en uno de sus conciertos y deja de cantar para salir de la tarima porque su público empezó a gritar el nombre de su prometido: Anuel.

Sin embargo, cabe aclarar que la canción que ella estaba cantando era justamente la canción que creó junto a Anuel, por lo que muy posiblemente el público pensó que él saldría a cantarla junto a ella y eso era lo que estaban pidiendo.

No obstante, no se entiende muy bien por qué se salió Yailin y si le ofendió o no este acto por parte de sus propios fans.

Recordemos que Yailin se encuentra en un tour por Estados Unidos y que sus canciones, aunque son bastante criticadas, sí son conocidas y mucho más si tiene el impulso de tener la voz de su novio que es más reconocido que ella.

Además, cabe tener en cuenta que la canción que ella creó con Anuel fue muy comparada con las que hizo el puertorriqueño junto a Karol, pues tienen otro tipo de melodías y letras.

