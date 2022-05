“Me sacaron por mi peluca azul”, denuncia de asistente a evento de Yailin

El nombre de Yailin, la más viral comenzó a tomar mucha más relevancia desde que hizo pública su relación con el también cantante del género urbano Anuel AA, quien hace poco tiempo sostuvo una relación sentimental, de 3 años, con la artista colombiana Karol G.

Desde que el puertorriqueño comentó que le había dado una nueva oportunidad a su corazón, los seguidores de los ‘bebecitos’ no perdonaron que el cantante esté haciendo y deshaciendo con su novia actual y más, porque muchos aseguran que quieren imitar la relación que tuvo con la paisa.

Tampoco pasan por alto cualquier tema relacionado con Yailin quien; de hecho, en las últimas horas fue tendencia por desafinar en uno de sus shows, situación que quedó registrada en varios videos de los asistentes al evento.

Sin embargo, esta polémica no para aquí, actualmente en las redes sociales anda circulando un video de una seguidora de la artista, quien afirma que no pudo ingresar al show de Yailin, porque llevó una peluca de color azul.

A través de sus historias de su cuenta de Instagram, la mujer aseguró que:

A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar se había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca… Es increíble