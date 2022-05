Yailin, prometida de Anuel AA, aclara si está embarazada

La cantante Yailin ‘la más viral real’, prometida del artista Anuel AA, respondió la inquietud de miles de sus fanáticos sobre si está o no embarazada.

Los rumores comenzaron luego de que la joven revelara a través de una dinámica de preguntas que los dos están en medio de un procedimiento para convertirse en padres.

Sin embargo, no dio más detalles al respecto, por lo que, muchos de sus seguidores comenzaron a especular sobre el tema.

Posteriormente, agregó una fotografía en su perfil de Instagram, donde suma más de cuatro millones y medio de seguidores en la que se mostró a ella junto al puertorriqueño en dibujos animados y con una cigüeña, lo que para muchos significó la llegada de un bebé a sus vidas.

Tras la cantidad de mensajes y el revuelo que se provocó por ambas publicaciones, la joven decidió aclarar dichos rumores de un posible embarazo.

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta en la misma red social, la dominicana decidió desde la comodidad de su casa en Miami, Estados Unidos, donde reside junto al trapero, responder algunas de las preguntas que le hicieron sus admiradores.

Entre ellas y la más constante sobre si estaba en estado de gestación de su primogénito, aclarando que no lo está, pues, si bien lo han estado intentando, no ha logrado quedar en embarazo.

“Eso que se está comentando dizque el niño o la niña, no. Emma conmigo desde que nos conocimos él ha querido una niña conmigo, eso no es algo de otro mundo, así que déjense de eso. El día que uno quiera tener uno, uno lo va a tener.

Desde que nos conocimos en verdad estaos intentando y no ha salido. Dios es el que sabe aquí. Desde que nos conocimos nosotros estamos ..., pero no ha salido todavía, pero pronto vamos a tener una ‘viral’ en la casa. Yo la quiero hembra, bueno como Dios me la mande, pero la quiero hembra, Emma dice que quiere niña”, expresó.