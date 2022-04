Nueva canción de Yailin, prometida de Anuel AA, enviaría indirecta a Karol G

La cantante Yailin ‘la más viral real’ le habría enviado una indirecta a la artista Karol G sobre su relación con el puertorriqueño Anuel AA.

La joven estrenó la colaboración titulada “Quiere Que Llame” junto a Feloman, Jon Z y Ele A El Dominio.

En le video musical, el cual es animado, aparece ella con un look de pelo color verde y besando al trapero.

Mientras aparece esta imagen, ella habla de lo mucho que le gusta el cantante y lo bien localizada que la tiene la expareja del artista, la cual, para muchos de sus seguidores hace referencia a la colombiana.

“Me gusta cómo me lo hace, me gusta como me complace, no importa la hora, no importa el lugar, solamente quiero que él pase.

Hay mucha gente que está sofoca’ me enfogona’ contigo. La exnovia tuya me tiene ubica’ porque ando contigo”, dice en la canción.