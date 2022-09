¿Gatúbela? El look de Yailin que asocian con canción de Karol G

La dominicana Yailin y el puertorriqueño Anuel AA son una de las parejas más sonadas y controversiales en el último tiempo, ya sea por sus excentricidades, sus muestras de amor subidas de tono y últimamente por al parecer estar teniendo una de sus crisis matrimoniales más fuertes, las cuales se han asociado con un posible embarazo de la cantante y también por una supuesta infidelidad del artista urbano.

Aunque en las últimas horas los rumores de su crisis se avivaron tras descubrir que la controversial pareja se había dejado de seguir en redes sociales, pues es que en las últimas semanas estas se han vuelto protagonistas, ya que, hace unos meses la dominicana había desactivado su cuenta en Instagram.

Pese a esto, hace unos días la dominicana reactivó su cuenta oficial y decidió aparecer cantando una de las canciones de su esposo, esto al parecer para calmar toda la oleada de rumores en contra suya y de su relación. Cabe resaltar que, la pareja no ha decidido pronunciarse oficialmente frente al tema.

Sin embargo, la cantante dominicana volvió a ser tendencia en redes recientemente por unas sugestivas fotografías en donde su look hizo y la edición de las mismas llamó la atención.

Yailin es centro de críticas en redes por su look al estilo de "Gatúbela"

Yailin en su regreso a redes no para de ser centro de comentarios, unos a favor y otros en contra, principalmente por sus looks arriesgados y por algunos internautas que no paran de compararla con la expareja de Anuel, la cantante colombiana Karol G.

Precisamente, un par de fotografías de la dominicana compartidas recientemente, desataron múltiples comentarios, pues en ellas, la cantante se ve luciendo una particular pinta, compuesta por un enterizo de color negro de cuero y unas botas de caña alta con una combinación de colores entre negro, blanco y rojo.

Sin embargo, el look no pasó por desapercibido ante algunos internautas que asociaron su pinta con el famoso personaje de DC Comics llamado Catwoman, quien se caracteriza por usar trajes ajustados y brillantes al estilo del que usa la dominicana, asimismo, los internautas expresaron que Yailin estaba haciendo alusión con su pinta a la última canción de la colombiana, la cual se llama Gatúbela.

De igual forma, algunos internautas centraron su atención en el rostro de la cantante, pues aseguraron que se veía bastante editado o pasado de filtros.

Hay un poco de foto en tus filtros; te pusiste la cabeza grande; le está metiendo tanto filtro a la cara, que se ve vieja; mi amiga la q dijo q no le gustaban las operaciones; le copia a karol G; esas botas son muy grandes para esas patitas de pollo; la que puede, puede, las demás critican; ¿por qué no se toma fotos al natural?; demasiado filtro parece irreal; ¿Porque anuel no le da like o comenta?; edítate más que aún hay margen; pareces Gatúbela.

