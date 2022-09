El romántico detalle de Daniel Arenas con Daniella Álvarez de aniversario

Daniella Álvarez y Daniela Arenas conforman una de las parejas favoritas y más admiradas de la farándula colombiana en último tiempo, pues desde que oficializaron su relación a finales de 2021, esta pareja no ha dejado de derrochar amor y ternura en redes sociales.

Recientemente la barranquillera sembró la duda en millones de personas al dejarse ver en un evento público con un vestido en el que su abdomen se robó las miradas, pues la también modelo parecía que tuviera alguna prominencia en su abdomen, avivando los rumores de un posible embarazo fruto de su viaje soñado por Europa.

Precisamente, ese viaje ha sido bastante comentado en las redes sociales de la pareja, quienes no han parado de compartir fotografías y videos de los mejores momentos de su travesía por el viejo continente, en donde demostraron que su idilio de amor está en el mejor momento.

Sin embargo, en las últimas horas la pareja volvió a encantar y robarse cientos de suspiros en redes al mostrar la forma en la que el actor quiso sorprender a la presentadora durante un almuerzo con amigos y familiares.

Daniela Álvarez fue sorprendida con romántica canción por Daniel Arenas

En videos compartidos por Daniella y Daniel, se observó que la pareja quiso tener un detalle sorpresa con una de sus amigas que estaba de cumpleaños, invitándola a un exclusivo restaurante en un municipio aledaño a Bogotá.

Sin embargo, en uno de los videos se observa el momento en el que Daniel tenía planeado dedicarle una canción a la presentadora por motivo de su aniversario, es ahí donde las personas que los acompañaban se enternecen al escuchar la dedicatoria para Daniella.

Daniella Álvarez no se percató fácilmente de la dedicatoria por parte de Daniel Arenas

Aunque todos sus allegados se dieron cuenta del detalle de Daniel, la presentadora no había caído en cuenta, por eso, ante la reacción de sus amigos decide indagarle a Daniel por lo que acababa de decir la persona de la tarima, no obstante, el actor se ve algo decepcionado por no haber logrado que su novia escuchara la dedicatoria, decide responderle que escuche con atención la canción que iba a interpretar el artista que amenizaba el lugar.

Yo no me di cuenta que la sorpresa era para mí, por andar de recochera.

En ese momento es cuando empieza a sonar la romántica canción "Tan enamorados" del cantante venezolano Ricardo Montaner, una canción que expresa todo el amor y enamoramiento de un hombre hacía su pareja, por eso, tras unos segundos la pareja empieza a cantarla juntos a grito herido, en donde las miradas de amor y los besos fueron protagonistas.

