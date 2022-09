‘No me hacía feliz’: Sara Corrales responde por qué decidió no casarse

En las historias de su cuenta de Instagram con más de tres millones 200 mil seguidores, la famosa actriz y modelo colombiana, Sara Corrales, decidió hacer una dinámica de preguntas con sus fans en la que no faltaron las dudas sobre su vida sentimental y personal.

Y es que debemos recordar que Sara, quien recientemente apareció en redes y dejando impresionados a miles de internautas, sostuvo una relación amorosa con el empresario y actor mexicano Rafael Gutiérrez, quien sólo un año después de haber iniciado la relación decidió pedirle matrimonio a Corrales.

Esta relación se hizo pública en el año 2021, para febrero del 2022 ya estaban comprometidos, pero el idilio no les duró mucho, pues sólo cuatro meses después de haber dado el sí, ya Sara había terminado con su prometido dejando a muchos seguidores con grandes incógnitas.

Ahora la colombiana decidió responder una de las dudas respecto a ese tema y habló de cómo se sentían en ese momento como pareja que hasta decidieron terminar la relación y ella devolver el anillo.

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos él y yo vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y no sé, yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era” reveló Sara.