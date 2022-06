Sara Uribe dará premio al piropo más creativo que le hagan

La creadora de contenido y presentadora paisa, Sara Uribe, suele enamorar a los internautas de las redes sociales con su belleza, sus curvas y la actitud tan arrolladora que tiene.

Ahora bien, este miércoles 8 de junio, Sara, quien recientemente demostró lo tóxico que es su hijo con ella, publicó un espectacular video suyo en su cuenta de Instagram con más de 6 millones 700 mil seguidores.

El video lo hace subiendo y bajándose de un ascensor continuamente y cambiando de outfits, demostrando que todas las pintas se le ven divinas. En la descripción del post, Sara invita a sus seguidores a que se suban al ascensor con ella.

En las historias de esta misma red social, también publicó el video tipo reel, pero haciendo la aclaración de que quería darle un premio a quien le comentara el piropo más creativo en este.

El video fue publicado hace un día y ya cuenta con más de 170 comentarios y la mayoría son, efectivamente, de palabras de admiración por su belleza y su actitud.

“Tú eres todo lo que está bien en esta vida, Todo lo que me fascina, Todo lo que quiero, Todo lo que anhelo, Todo lo que me hace bien. Si estoy en cero me pones al cien. Te ganas el me gusta de mi corazón Porque me encantas esa es la única razón. Todo lo que está bien en esta vida eres tú. Un diseño perfecto eres tú”.