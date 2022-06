El incidente que metió a Sara Uribe en problemas familiares

La creadora de contenido y empresaria Sara Uribe se convirtió en blanco de risas y regaños en las últimas horas, tras dar a conocer mediante sus historias de Instagram, que sin querer quieriendo, había compartido públicamente el número privado de su progenitor, quien no ha dejando de recibir llamadas y mensajes de los seguidores más fieles a Sara.

Desde luego, su reacción se fue tornando molesta ya que según sus palabras, su dispositivo no ha dejado de sonar desde la publicación de su hija, que no tuvo más remedio que tratar de tomar con humor lo que estaba pasando, por encima de los regaños que le dio su papá.

Les tengo un anuncio súper importante, alerta, alerta señores...como les parece que yo en estos días subí unas historias, creo que fue el domingo si o no y resulta, que yo sin querer queriendo (mentiras) mostré el número de mi papá y todos me empezaron a hablar "que mire Sara, que vea" y ay muchachos, ustedes no se imaginan lo que pasó minutos después, igual ya me habían regañado, ¿ya qué? expresó Sara, mientras dejó que los audios con los regaños de su papá comenzaran a reproducirse.