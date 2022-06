Sara Uribe muestra lo ‘tóxico’ que es su hijo con ella

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 700 mil seguidores, la presentadora e influencer paisa, Sara Uribe, intentó explicarles a sus seguidores lo mucho que disfruta tomarse una cerveza con jugo de limón algunas de sus noches.

Sin embargo, Sara también quiso mostrar que estos pequeños respiros que se da solita no le duran mucho, pues su hijo la llama para que vean televisión juntos, pues son casi inseparables.

La presentadora, quien recientemente le respondió a un internauta que la tildó de pendeja, demostró que su hijo tampoco la deja ir a bailar ni tener novio. Se trata de una relación en la que Jacobo no puede estar tranquilo sin su mamá.

“En lo que quedó mi cervecita en la sala. Me fui dizque un ratico a respirar, a tomarme mi cervecita, pero mi hombre me llamó. Nuestro plan de todas las noches… les voy a confesar que, últimamente, no mentiras no, siempre, disfruto mucho tomarme una cervecita con bastante juguito de limón con tajin y con tabasco. Mmmmm niños por Dios, la mamá de la mamá. ¿Cobo me dejas ir a bailar hoy? ¿Hoy tampoco? ¿Jaco y cuándo puedo tener un novio? ¿Tampoco? Bueno” explicó Sara en sus historias mientras demostraba que su hijo le dice que no a todo.