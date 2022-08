Cuñada de Pipe Bueno reveló por qué Luisa W no se hablaría con Marilyn Oquendo

Desde hace algunas semanas se ha rumorado en redes sociales que la amistad entre la influenciadora Luisa Fernanda W y la cantante Marilyn Oquendo habría terminado.

Las especulaciones surgieron luego de que ambas se dejaran de seguir en redes sociales y además la artista no quisiera hablar de la creadora de contenido y hubiera hecho mención sobre las “amistades hipócritas”, cuyas declaraciones muchos relacionaron con la empresaria.

Debido a esto, la influenciadora Carolina Pito, cuñada del cantante Pipe Bueno, actual pareja de Luisa Fernanda W, activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 700 mil seguidores, y allí fue interrogada al respecto, pues ella tampoco se volvió a ver junto a la cantante.

Tras la cantidad de preguntas que tenía sobre el mismo tema, ella decidió ofrecer unas palabras sobre este tema, señalando que efectivamente ya no son amigas.

“Yo no soy de estas para nada, pero como es obvio que está demasiado repetida y ustedes claramente quieren saber porque me lo han preguntado por muchas partes.

Yo simplemente digo una cosa, en la vida y en las amistades también hay códigos, códigos que claramente no se deben sobrepasar. Yo siento que cuando ese tipo de cosas se pasan el respeto se pierde y todo eso, y es mejor tomar distancia. Yo siento que es lo más sano y siempre debería ser así, yo soy flow no drama, no estrés, no nada que te perturbe y ya”, señaló.