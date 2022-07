Luisa W se sinceró sobre los cambios emocionales que está viviendo

La creadora de contenido Luisa Fernanda W soprendió hace unas horas a sus millones de seguidores al sincerarse sobre los fuertes cambios físicos y emocionales que está viviendo a raíz de su segundo proceso de gestación, donde viene en camino su segundo hombrecito: Domenic.

Hoy no he querido hacer mucho, ustedes saben que yo amo grabarles contenido, pero también hay días en los que tengo que escuchar a mi cuerpo, hoy no me he sentido muy animada, hay muchos cambios emocionales y físicos que me hacen sentir extraña, pero bueno, espero y se me pase, tengo planeado grabarles muchas cosas chéveres...por otra parte hoy termino de organizar toda mi charla de mañana en el Movistar Arena, estoy segura que les va a encantar.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que ahora está pasando por la etapá del embarazo donde ve cambios físicos y emocionales mucho más fuertes. Además, también habló sobre la etapa de antojos, donde quiere comer dulces en exceso y demás alimentos, que no le aportan precisamente las propiedades que su cuerpo y su bebé necesitan.

También expresó que a todo eso se sumaban los cambios emocionales que está atravezando, donde no se siente con el mejor ánimo, donde llegan síntomas repentinos como agriegas, hipos, entre otros, que la hacen sentir su proceso de gestación a flor de piel y su energía un poco agotada.

A veces no es fácil, no me provoca ni peinarme, me baño y medio me peino y eso que me baño y me hago el peinado medio chupado de siempre porque voy a la fija y claro, porque tengo que trabajar, tengo que cumplir con mis labores, y sino me quedaría en la cama....además, también me voy a comprar mi malteada y si me pongo más cachetona, no me importa, me estoy disfrutando mi embarazo...