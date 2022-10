Pipe Bueno enternece a los fans al grabarse cambiándole el pañal a Máximo

Falta poco para el nacimiento de Dominique, el segundo hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W y así como la influenciadora está preparada, según manifestó hace poco en sus redes sociales, el cantante popular también lo está, y prueba de ello es el más reciente video que el artista publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En el video, se puede ver el momento en el que Pipe Bueno al parecer pausó una serie que estaba viendo para realizar sus labores como papá, pues el cantante muestra cómo, con mucho amor, él le quita el pañal sucio, lo limpia, le aplica crema y luego le pone un pañal nuevo a Máximo, todo esto mientras de fondo se escucha su canción “Lo bueno nunca dura”, el tema que recientemente lanzó en colaboración con Luis Alfonso.

Al publicar el video, Pipe Bueno envió un mensaje sobre lo importante que es dedicarle tiempo a los hijos, sin importar la cantidad de compromisos que se tengan pues para él, los hijos siguen más el ejemplo de los padres que los mismos consejos, aunque antes de escribir el mensaje Pipe Bueno bromeó cambiando la letra del coro de la canción “Qué dolor”, por “Qué olor”.

“Que olor, ay que olor mi amor, jajajajaj ok, hoy les quiero contar que no es fácil tener tantos compromisos con tu carrera y al mismo tiempo ser padre. Pero lo mejor que puedes hacer por tus hijos es estar presente, dedicarles tiempo y ser real. No olvides que tu hijo seguirá más tu ejemplo, que tus consejos”, escribió Pipe Bueno en el video.