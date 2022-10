¿Reconciliación? Mauro Urquijo y María Gabriela Isler fueron captados juntos

Mucho se ha hablado por estos días de la separación de Mauro Urquijo y María Gabriela Isler que se casaron en el 2019 y que se divorciaron hace aproximadamente un año, dando mucho de qué hablar no solo por el divorcio, sino por el hecho de que el actor tuviera una relación sentimental con una mujer trans, además de que ellos se mostraban como una pareja abierta los cuales permitían tener otro tipo de relación con otras personas.

Y es que parece que el divorcio de la célebre pareja no terminó muy bien, pues recientemente, la modelo trans habló de su exesposo en una fiesta que realizó Yina Calderón en la que, al parecer con unos tragos encima, le envió un fuerte indirectazo a su exesposo.

María Gabriela Isler aseguró que Mauro Urquijo es un desagradecido que le pagó mal y que pese a que tuvo una relación con ella por tres años, el actor le dice que no es homosexual.

“Fue tan desagradecido ese hij$#% mal&$% ese, me pagó mal el hij&%$ ese (…) que no es gay después de que me comió tres años, ahora no es gay”, respondió la modelo entre risas.