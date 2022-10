Yina Calderón muestra la impactante fotografía de su sutura

En medio de su proceso de recuperación tras haber sido sometida a una cirugía de reconstrucción de glúteos, Yina Calderón ha estado muy activa en las redes sociales, donde el fin de semana dio de qué hablar debido a la opinión de su mamá, acerca de varias celebridades de internet, pero hace pocas horas, volvió a ser protagonista en sus redes debido a una impactante imagen.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram Yina Calderón habló de los múltiples mensajes de apoyo que recibe a diario de parte de sus fans, que le piden que ella se recupere pronto, así que agradeció que, aunque ella no sea una mujer que siempre está diciendo que los quiere y los ama porque no se considera “lambona”, los “lleva en la buena” ya que gracias a ellos come, prometió mejorarse pronto para seguir en sus toques de guaracha.

Yina está recuperándose muy bien

Además, la empresaria dio más detalles de su intervención y como va su recuperación y lo hizo con una fuerte imagen, pues Yina aseguró que su cirugía y recuperación va muy bien, que no tiene zonas rojas alrededor de su sutura la cual considera que está muy bien, afirmando que su doctor es muy bueno.

“Arrancamos guaracha desde el 15 de octubre, por eso estoy muy relajada y muy tranquila sin moverme para que, mi incisión va una chim%$#, ¿quiere que les muestre? Les voy a mostrar cómo quedó mi incisión, el primer día de cirugía, el segundo, el segundo, que es totalmente normal, pero quiero que vea, no se escandalicen, que vean, bebé, nada rojo por los lados, o sea el doctor una muy buena sutura”, dijo Yina Calderón.

La impactante foto de Yina Calderón

Luego llegó el momento en el que la influenciadora, publicó una impresionante fotografía en la que se mostró la impactante sutura de sus glúteos, tras el procedimiento, y posteriormente bromeó diciendo que parce “una lechona”, pero volvió a destacar que no está roja, que no tienen un punto abierto, que está bien cosida y que luego de que se recupere, quedará una delgada línea como cicatriz y afirmó que está teniendo mucho cuidado con esa herida.