Papá de Sara Uribe le advierte que la quiere meter a un reformatorio

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 700 mil seguidores, la creadora de contenido y presentadora colombiana, Sara Uribe, mostró que su papá está a punto de aplicarle correctivos por ‘su mal comportamiento’.

Y es que ya han sido varias las veces que los papás de la exprotagonista de Nuestra Tele, le han llamado la atención por múltiples decisiones que ha tomado. Una de ellas fue, por ejemplo, el regaño que le hizo su papá por haberse hecho más hoyitos en las orejas.

Otro de los regaños que también se ganó por culpa de su papá tiene que ver con un error que cometió al filtrar, sin querer, el número de teléfono de su papá.

“Les tengo un anuncio súper importante, alerta, alerta señores...como les parece que yo en estos días subí unas historias, creo que fue el domingo sí o no y resulta, que yo sin querer queriendo (mentiras) mostré el número de mi papá y todos me empezaron a hablar ‘que mire Sara, que vea’ y ay muchachos, ustedes no se imaginan lo que pasó minutos después, igual ya me habían regañado, ¿ya qué?” explicó la influencer en ese momento.