¿Embarazo? Sara Uribe presumio su pronunciada barriguita en redes

La empresaria antioqueña Sara Uribe encendió las plataformas digitales hace tan solo unas horas al mostrar el pronunciado tamaño de su barriguita, al punto, en que tuvo que tomar medidas para sentirse cómoda con su ropa. Por si fuera poco, mostró que debido a su pancita, el ombligo se le había perdido.

Tras mostrarse en video, la esperanza de miles de internautas afloró al creer que se trataba de un nuevo embarazo, del que la paisa mucho ha manifestado querer tener. Recordemos, que siempre que puede y a petición de sus seguidores, relata que sueña con ser nuevamente mamá, porque su hijo Jacobo le ha hecho vivir la mejor etapa de su vida.

Sin embargo y para el descontento de muchos, Sara también ha sido muy honesta con sus seguidores en revelar que en la actualidad no está vinculada emocionalmente con nadie, por lo que también lleva mucho tiempo sin tener intimidad. Además, aclaró a qué se debía el pronunciado tamaño de su pancita, que ella misma reconoció que parecía de embarazo.

"Parezco en embarazo, tanto que me tocó abrirme el cierre del pantalón, hasta se me perdió el ombliguito...quedé tan llena que hasta me tocó abrirme el pantalón, la sensación más feliz del mundo, abrirse el pantalón", dijo la antioqueña entre risas.