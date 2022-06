Mamá de Sara Uribe la regaña y le dice que parece una reggaetonera

La presentadora y ex protagonista de Nuestra Tele, Sara Uribe, quien recientemente presumió su pronunciada barriguita en redes, explicó en sus redes sociales que, así como la ha regañado varias veces su papá, ahora es su mamá quien le llamó la atención.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 700 mil seguidores, la bella presentadora se mostró feliz cantando en un auto y disfrutando el viaje como tanto sabe hacerlo.

Sin embargo, en una de las paradas, tomó un tiempo para contarles a sus seguidores que su mamá la llamó para regañarla por la forma de vestir que está usando ahora y para decirle que la niña de la casa no debería verse así.

No obstante, su forma de tomar estos comentarios fue algo despectiva, demostrando que ella se va a seguir vistiendo como mejor le parezca.

“¿Cómo les parece que mi mamá me regañó? O sea, ya esta vez no fue mi papá, sino mi mamá. Mi mamá me dijo que yo ya me estaba creyendo como una reggaetonera yow yow, que yo por qué parecía Joselito, que yo era la niña de la casa y que yo ya parecía Joselito vestidita de sudaderas, de gira y de bucito. Que yo no volví a ser la niña de antes, obvio no, ¿Cierto que no?” explicó Sara en su video.