Sara Uribe revela si le gustaría tener más hijos

Sara Uribe es una de esas presentadoras y modelos que es muy sincera en las redes sociales donde habla sin tapujos acerca de su vida personal, profesional y también de su experiencia como mamá y en general de lo que vive día a día con su hijo, Jacobo, y de la relación con la familia del futbolista colombiano Freddy Guarín.

La relación de Sara Uribe con la familia de Freddy Guarín

En sus redes sociales, la presentadora y modelo también da su opinión sobre diversos temas, así que constantemente activa la herramienta de preguntas en Instagram, donde muchos de sus más de seis millones de seguidores aprovechan para cuestionarla sobre muchos temas, inclusive sobre cómo es la relación que ella tiene con la familia de su expareja, dando la sorpresiva respuesta de que es muy buena.

"Yo solo deseo que mi hijo sea un niño feliz, lleno de amor y no tiene la culpa de nuestros actos. Y ellos son la familia que yo elegí y para ellos por ende son la familia de mi hijo y siempre voy a estar ahí para ellos", escribió Sara, al publicar una foto en la que ella aparece compartiendo de unas vacaciones en la playa junto a Jacobo y otros familiares de Freddy Guarín.

¿Sara Uribe desea tener más hijos?

Pero, teniendo en cuenta que Sara Uribe actualmente está soltera y que ha manifestado que le gusta mucho su etapa como mamá, un internauta se animó a preguntarle si ella quisiera tener más hijos.

“¿Más adelante te gustaría tener más hijos?”, le preguntó uno de los seguidores a Sara Uribe.

Y por supuesto la modelo y empresaria no dudó en responder, confirmando que sí le encantaría tener no uno si no más hijos ya que quiere una familia grande, además le pidió a los hombres que quieran conquistarla que le escriban aquellos que si desean tener hijos.

“Siiiiiiiiiií, siiiiiiiiií, siiiiiiiií, así que hombres que no quieran hijos ni se les ocurra ni escribirme porque me muero por tener una familia grande ¿se imagina un hermanito de Jaco?”, respondió Sara Uribe, dejando ver su anhelo de volver a convertirse en mamá.

