Paola Jara recibe regalo de cumpleaños luego de un mes de esta fecha

La cantante colombiana del género popular y esposa del también cantante Jessi Uribe, Paola Jara, estuvo cumpliendo años el pasado 16 de mayo y aún sigue recibiendo regalos.

En las historias de su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, Paola, quien recientemente contó la historia de su primer tatuaje, mostró que el club de fans que tiene en Pasto le envió una cajita con varias fotos y detalles.

Uno de los regalos, por ejemplo, es una camiseta que tiene estampada una foto de ella con sus perritos. Paola se emociona y les empieza a mostrar a sus hijos perrunos que están plasmados en este bello detalle.

“Ay muchas gracias. Qué regalo tan lindo, miren lo que me tenían acá en Bogotá en el apartamento. Ayyy no, no, no, no, no. Miren esta belleza. Amores, mirá, mirá, mirá, gordo ven, ven, ven. Mirá ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Es de mi club de fans de Pasto, niñas gracias, gracias, mis amores. Hermoso” dijo la paisa mientras mostraba cada detalle del regalo.