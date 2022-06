Paola Jara cuenta la historia de su primer tatuaje

En las historias de su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, la cantante paisa de música popular y esposa de Jessi Uribe, Paola Jara, publicó el primer tatuaje que se hizo y explicó porque decidió que fuera esa palabra.

Esta reconocida artista musical, quien recientemente lanzó su último sencillo, les explicó a sus seguidores que les contaría una historia personal sobre lo que quería que fuera su primer tatuaje, pues necesitaba que fuera algo que, cuando lo mirara, le diera motivación.

“Hoy quiero contarles algo personal: mi primer tatuaje quise que fuera en una parte que me lo viera siempre y me recordara lo que he sido en la vida, y créanme a veces que me desmotivo o estoy bajita de ánimo lo miro y digo ‘nada, pa’ lante que yo puedo con todo’. Qué difícil es a veces reconocer nuestras cualidades, pero si nos preguntan por nuestros defectos, esos sí los tenemos muy claros y no nos da tanta pena hablar de ellos. Que hoy sea un día para reconocer nuestras virtudes y seguir fortaleciéndolas y demostrándonos lo fuertes y guerreras que somos, feliz día” escribió la artista colombiana.