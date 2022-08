Mateo Carvajal se burla de las fotos del pasado de su novia

El creador de contenido fitness y deportista colombiano, Mateo Carvajal, quien recientemente se fue a vivir junto a su novia, se mostró muy burlón con las fotos de su pareja en la niñez y la adolescencia, pues, según él, él toda su vida ha sido lindo y guapo, mientras que ella no tanto.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 4 millones 400 mil seguidores, el influencer le pidió permiso a su novia para mostrar las fotos de ella hace unos años y probar su punto de que antes no era tan bonita como ahora.

“Flaca, hay cosas que se tienen que decir y espero que no le de rabia. Yo, desde que tengo uso de razón, yo he sido bonito desde pequeño, mi adolescencia ha sido muy buena… la suya quisiera verla. No tanto, flaca porque he visto unas foticos… no tanto ¿Quiere ver?, ¿Quiere ver? ¿Puedo mostrar? A mí no me pasó, pero ¿Podemos mostrar? Venga pues” dijo el creador digital.