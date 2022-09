Marcela Reyes revela cómo está su relación actual con Yina Calderón

En medio de una dinámica de preguntas, Marcela Reyes le pidió a sus seguidores que le dijera qué chisme le gustaría a ellos que ella aclarara, así que los internautas aprovecharon para hacerle diferentes preguntas, así que la Dj terminó revelando cómo es su relación con su suegra y exsuegra, además aclaró si está embarazada y si quiere tener más hijos.

Pero los fans aprovecharon para preguntarle sobre diferentes temas incluyendo sus relaciones personales con otros influenciadores, como Javier Cardona, Yina Calderón y Epa Colombia.

¿Ya le pagaron la deuda del arreglo del carro?

Recordando, que la semana pasada su amigo Javier Cardona, le hizo una broma rayándole el carro con pintura, pero provocando que el arreglo del mismo valiera diez millones de pesos, un fan le preguntó a la DJ si el influenciador ya le había pagado la deuda del carro, a lo que ella respondió afirmando que no y que por fortuna ella ya había mandado a arreglar el vehículo para poderlo seguir usando, pero que Javier aún no le ha pagado la deuda.

“Amores, ¿ustedes que creen? ¿qué se imaginan?, nada, todavía nada, me hubiera esperanzado en eso incluso creo que mi carro todavía estuviera dañado, pero afortunadamente yo ya lo pude arreglar así que ya está bien”, respondió Marcela Reyes a la pregunta del internauta.

La relación de Marcela Reyes y Yina Calderón

Las preguntas continuaron, y otro seguidor la cuestionó sobre si ella sigue siendo amiga de Yina Calderón, pues hace mucho tiempo no la ven junto a ella, a lo que Marcela respondió afirmando que siguen siendo amigas y que incluso hace poco hablaron por teléfono, aclarando que el hecho de que no la vean frecuentemente junto a varios amigos, no significa que hayan dejado de ser amigos de ellos, ya que ella y sus amigos se las pasan muy ocupados.

Sobre este mismo tema, un fan le preguntó a la empresaria si ella ha intentado hablar con Epa Colombia y Yina Calderón para intentar arreglar sus diferencias y ella admitió que sí, porque quiere arreglar eso, además reveló que le da pereza “esa peleadera” y que ella está en un momento de su vida en el que es mejor progresar y seguir adelante.

