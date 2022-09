Marcela Reyes habla de embarazo y afirma que quiere tener otros dos hijos

Marcela Reyes estuvo muy activa en las redes sociales, sobre todo en su cuenta oficial de Instagram, donde activó una dinámica de preguntas, pidiéndoles a sus seguidores que le dijeran que tipo de chismes les gustaría que ella aclarara y por supuesto los fans aprovecharon para cuestionarla sobre diferentes temas, sobre todo de temas personales, como su supuesto embarazo.

Uno de los fieles seguidores le preguntó por su vida personal en especial cómo se la lleva con su suegra, y ella reveló que ahora están viviendo en la casa de ella y que los han atendido supremamente bien, además contó que en la noche anterior ella le preparó algo para comer y que ella sintió que lo hizo con mucho amor.

Luego hubo una pregunta muy similar, pues un seguidor la interrogó sobre cómo se la lleva ella con su exsuegra, la mamá de DJ Exótic, asegurando que se la lleva supremamente bien con ella y que siente que ella es como una segunda mamá, así que espera que así se mantenga su relación de por vida.

Otro de los chismes que la Dj aclaró fue si ella está en embarazo, pues al parecer había algunos rumores sobre ese tema, así que Marcela Reyes aclaró que ella no está embarazada, aunque manifestó que le gustaría tener dos hijos, sin embargo, primero debe terminar un proyecto en el que está trabajando en ese momento.

“Qué rico fuera, yo encantada, si yo quiero otros dos bebés, pero ahorita estoy, mejor dicho, creo que en uno de los proyectos más importantes que me han llegado a mi carrera, no les puedo contar, luego se darán cuenta, luego de terminar ese proyecto, vamos viendo a ver si sí me animo a encargar mi segundo bebé”, respondió Marcela Reyes en las historias.