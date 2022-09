Por broma, pintan lujoso carro de Marcela Reyes y el arreglo costó millones

Lo que comenzó como una broma terminó en un millonario daño para un amigo de Marcela Reyes que para generar contenido para su canal, compró una pintura que supuestamente era borrable y aprovechó que la DJ estaba ocupada y le escribió “perra (y le agregó una carita feliz)” en el capó, y la palabra “sucia” en una de las puertas.

Todo iba bien, Marcela vio su carro pintado, se sorprendió mucho, pero la peor sorpresa se la llevó el amigo de la DJ, Javier, al descubrir que la pintura no borraba completamente, debido a que la pintura del Porsche no es como la del otro carro, así que Marcela tuvo que mandar a arreglar el carro y el arreglo valió diez millones de pesos, según explico la empresaria a través de las historias de su cuenta de Instagram.

“Imagínense que me quisieron hacer una broma pintando el Porsche, pero resulta que el tiro, se le salió lamentablemente por la culata porque la broma, la sorprendida finalmente no fui yo sino la persona que me hizo la broma porque la pintura que compraron, es pintura borrable para carros normales, pero resulta que el Porsche no tiene una pintura normal, entonces cuando fuimos a lavarlo, a sacarle lo que le había hecho, lamentablemente no salió, entonces el daño salió en 10 millones de pesos”, detalló Marcela Reyes.