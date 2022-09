El tutorial de Julio César a Aida Bossa sobre cambiar láminas del Mundial

Aida Bossa noche tras noche está conquistando a los colombianos con su papel de la "Tía Erótida" en la exitosa bioserie “Leandro Díaz”, sin embargo, en sus redes sociales, por estos días ha revelado en las redes sociales lo que ha sido el reto de su esposo, Julio César Herrera, en llenar el álbum del Mundial Catar 2022.

Hace algunos días, la actriz cartagenera, publicó en su cuenta oficial de Instagram, el momento en el que su el actor, recordado por varias interpretaciones, entre ellas "Freddy" en “Yo soy Betty, la fea”, iba saliendo supuestamente para una reunión, pero oculto llevaba varias láminas del Mundial, para intentar intercambiarlas.

Pero parece que “al que no quiere caldo se le dan dos tasas” y es que Julio César, tuvo que viajar, y antes de irse le recomendó una misión especial a Aida Bossa, que ella intercambiara las láminas del Mundial, así que el actor le intentó explicar cómo hacerlo, pero parece que Aida no entendió muy bien.

Julio César le entrega dos láminas a Aida y le explica que las debe cambiar una a una con dos amigos, que él le anotó en un papel sobre las láminas, pero la cosa se complica cuando él le explica lo que debe hacer si ella, por ejemplo, entrega cinco monitas y la otra persona le da 15, afirmando que debe pagar 700 pesos por cada lámina adicional, además le explicó que si ella quiere ir otro lugar, “para darle una sorpresa”, entonces debe vender cada lámina a mil pesos o negociarlas por otra láminas.

Aida Bossa acepta, aunque hace un llamado de auxilio al actor Julián Arango, amigo de Julio César, para que él “le compre toda esa vaina” y ella tenga que evitar, hacer más cosas para cambiar láminas.

Más adelante, Aida Bossa muestra el momento en el que ella descubre que Julio Cesar, tiene una caja llena de sobres vacíos del Mundial así que decide enviarle un audio para saber si ella puede botar eso a la basura y recibe una curiosa respuesta.

“No me botes los sobres, no me los botes, ¿por qué?, porque hay un concurso y uno tienen que enviar los sobres para uno probar que sí está llenando el álbum, hace cuatro años dieron un carro, ese es el juego del Mundial, mija, hace parte de la cultura del Mundial”, respondió