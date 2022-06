Marcela Reyes no tiene shows en Chile y pide a sus fans no caer en engaños

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio, la creadora de contenido y DJ de guaracha colombiana, Marcela Reyes, publicó un comunicado en el que aclaró que no tiene ningún show contratado en el país latinoamericano, Chile.

Marcela, quien recientemente habló del desastre que fueron sus primeros shows, explicó en el comunicado que sí le encantaría llevar sus presentaciones hasta Chile, pero que ningún empresario la ha contratado para hacerlo.

El comunicado también habla de personas que no están autorizadas para vender shows de Marcela y que, incluso, nunca han sido representantes de la DJ.

“También tuvimos conocimiento de que personas no autorizadas que se están haciendo pasar por representantes de Marcela Reyes para promoción y venta de shows en diferentes lugares del mundo y aprovechándose de la buena fe de los empresarios interesados en contratar los servicios de nuestra artista”.

En historias posteriores a la publicación del comunicado, Marcela reitera que no sabía de lo que estaba pasando y que espera que el dinero de su público sea devuelto.

“Chile, espero verlos pronto. De verdad que me parece tenaz esta situación que pasó con los empresarios chilenos, yo no tenía ni idea y espero que de verdad les puedan devolver su dinero porque esa es su obligación, devolverlo. Y a mi gente de Chile decirles que estoy mejor dicho ansiosa por ir a guarachar con ustedes, que los amo, que son el mejor público y que pronto, pronto esperemos que nos podamos ver. Los amo, reitero: no sabía nada y espero que puedan solucionar este problema” dijo la polémica DJ.