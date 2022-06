Marcela Reyes contó por primera vez cómo conoció a su esposo

La dj antioqueña Marcela reyes aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para contar con pelos y señales cualquier tema del que sus millones de seguidores quisieran saber. Estos no perdieron oportunidad para indagarle sobre los comienzos de su relación con su ahora esposo, B King.

Lo conocí hace 11 años en un concierto, yo llegué y vi a ese bombóm y yo dije "aaahh" (cara enamorada) y a mí que no me gusta un pollo (persona joven), relató entre risas.

Posteriormente le preguntaron cómo había recibido su hijo Valentino la ruptura con su ex y después su noviazgo con el cantante B King, a lo que relató que gracias a que su bebé estaba muy pequeño, no sufrió los cambios bruscos de ya no estar con su papá y sí con otra persona. También enfatizó en que su actual pareja y su bebé tienen una relación muy amigable desde el día uno.

Continuando con sus temas familiares, la también empresaria también contó sobre cómo se enteró que sería mamá, según ella, de la manera más inesperada posible.

Imagínense que yo tenía una pasarela que se llamaba pasarela MR que era un evento súper top que yo llevaba a todo Colombia e hice una en Bogotá junto a Arcangel y después de eso tuve un inconveniente familiar súper grave, me enfermé, me llevaron a la clínica y cuando me desperté el doctor dijo, "hay que descartar un embarazo" y efectivamente estaba esperando a mi chiquito, salió positiva y de una me hicieron esa prueba para escucharle el corazón y yo casi me muero de la felicidad.

Marcela Reyes sobre la ruptura de sus papás

Para cerrar una ronda de preguntas bastante personales, la mujer rompió su silencio sobre como superó la separación de sus padres. Para sorpresa de muchos, confesó que todavía es algo que la hace sufrir mucho y que hace tan solo unos días tuvo mucha nostalgia porque tras la ruptura de ambos su relación no ha podido ser la misma con su papá.

Recordó que esto se dio por una infidelidad de su padre pero que pese a ello, lo ama con todo su corazón pero que tiene claro que el tiempo es el mejor amigo y que espera que el dolor que tiene tanto ella como su madre, pueda sanar pronto.

