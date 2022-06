Marcela Reyes anuncia que hará show en el Hard Rock de Miami

En su cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio de seguidores, la polémica DJ de guaracha colombiana, Marcela Reyes, subió unas historias para informar, de la manera más emocionante posible, que estará en el Hard Rock de Miami.

El video de la Dj, quien recientemente recibió un lujoso carro, empieza con ella, junto a su esposo y su hijo, gritándole a la cámara por la buena noticia.

La DJ se muestra emocionada no sólo por el lugar en el que va a llevar a cabo su show, junto con lo que representa para ella, sino por los artistas que tendrá al lado, en la misma tarima.

“Pues me voy a presentar en el Hard Rock, en esa guitarrita que yo lo vi imposible, lo soñé, lo… o sea de todo, me voy a presentar wow, ya les muestro, además que con un line up espectacular, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ay, Dios mío al lado de Jorge Celedón, al lado del Binomio de oro, en una fiesta súper importante, en la fiesta más importante que hacen para los colombianos, ahí voy a estar” continuó.