‘La gente juzga mucho’: Luisa W y por qué no sube tanto contenido con Pipe

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W hizo una dinámica de preguntas para resolver varias dudas de sus fans.

La influencer colombiana, quien recientemente confesó que estaría pensando en tinturar su cabello inspirada en Karol G, recibió una pregunta que tenía que ver con la cantidad de videos y fotos que sube con su pareja Pipe Bueno, pues su seguidor considera que no publica este tipo de contenido tan seguido como se esperaría.

“A mí me gusta compartirles cosas con Pipe, videos chistosos, o momentos en pareja o con nuestro hijo, pero muy contaditos porque realmente, pues ustedes saben, que mi contenido no se basa en eso. Ustedes pueden ver que mi contenido siempre ha sido muy versátil, pero mi enfoque realmente siempre ha sido darles tips de maquillaje o hacer sketch u outfits o, últimamente, tips de emprendimiento y redes sociales, también les he creado contenido musical en Youtube, también aquí en Instagram, de hecho, ya les adelanté un poquito de lo que viene por ahí, pero no todo se basa en mostrarles momentos con mi pareja” explicó la famosa.

Pero también explicó porque no hace contenido sobre la maternidad o consejos para las mamás y contó que tiene mucho que ver con cómo reaccionan los internautas con este tipo de videos.

“De hecho, eso lo evito mucho, lo hago muy de vez en cuando, cuando algo me parece muy divertido y también, pues muchas madres me escriben como ‘Ay danos tips de mamá’… no, jamás […] Muchas personas creerían que, porque yo ya soy madre, entonces me la iba a pasar dando tips de mamá… jamás, o sea ese no es mi campo y pues es porque imagínense, o sea… no, eso es un terreno muy ninado, la gente juzga mucho”.