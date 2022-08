Omar Murillo y Koral Costa sorprenden con video en prendas menores

El actor colombiano Omar Murillo, a quien vemos participando en el divertido programa ‘Duro contra el mundo’, y su esposa Koral Costa revelaron un diciente video en las redes sociales en el que los dos aparecen en lencería.

En su cuenta de Instagram con más de 430 mil seguidores, Koral, quien publicó el video, aprovechó la descripción de este para enviar un bonito mensaje de amor a su esposo. Además, acompañó la pieza con la canción ‘Amor de locos’ de Mickey Love.

En el video, Omar se ve sólo en calzoncillos de colores y revela lo musculoso de su cuerpo. Por su parte, Koral aparece en cacheteros y con una chaqueta desabrochada mostrando sensualmente su hombro.

El video fue publicado hace menos de 24 horas y ya cuenta con más de 5.500 likes y 100 comentarios en los que sus fans resaltan tanto el amor de la pareja como la belleza de sus cuerpos. Sin embargo, también hubo opiniones que son más críticas.

“Por qué será que los quiero tanto a mis nucita. Me caen tan excelente. Y no los he visto en persona que será que me han dado jejeje”.