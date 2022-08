Sofía Jaramillo denuncia que le están haciendo brujería por redes sociales

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón de seguidores, la modelo y empresaria colombiana, Sofía Jaramillo, denunció un hecho que, según ella, está relacionado con brujería y que la están amenazando por las redes sociales.

También te puede interesar: Omar Murillo y Koral Costa sorprenden con video en prendas menores.

La bella modelo se mostró indignada por algunas notificaciones que le llegaron a sus redes que estarían relacionadas con un perfil falso de su pareja y con lo que ella considera una amenaza de brujería.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar. Me acaban de hacer una amenaza de brujería… quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje ¿no? Y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es, o sea yo nunca me había enfrentado en mi vida a una cosa de estas” explicó la famosa colombiana.

También aclaró que ella no cree en la brujería y que se va a salvaguardar en sus creencias para no dejarse afectar por la amenaza.

“A la persona que me escribió: yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero yo me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en ese momento. Yo quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir… A ver yo lo abrí porque aparece la foto de mi pareja, la foto de perfil y dice ‘Tian’, él se llama Sebastián, Isaac creo que es, entonces me pareció raro porque ese no es el perfil de él y entro yo a revisar y vean esto” dice Sofía antes de mostrar el texto en el que la etiquetaron.

El texto en cuestión es bastante fuerte y habla, supuestamente del futuro de la modelo: “Se van a alojar en su mente y en la de su hijo ciertos seres demoniacos, (muchos) que se vana a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente todos los días, todas las noches hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama […] Todo estos es por vivir de prostituta con quien le da del narcotráfico, delincuencia y terrorismo” son algunas de las partes del texto.

La famosa modelo explicó que le parece un hecho grave luego de mostrar la publicación en la que la etiquetaron.

“¿Ustedes leyeron eso? No, yo estoy en shock, se lo acabé de mandar a mi mamá, se lo acabé de mandar a una amiga, se lo acabé de mandar a mi pareja… Me parece muy grave porque no sé quién me quiere hacer tanto daño y por qué me quieren hacer tanto daño”

Para no perderse: La Segura hace broma a su mamá y su abuela con una videollamada falsa.

No dejes de leer: Por no leer, Yina Calderón perdió el dinero de su apartamento de Barbie.

También te puede interesar leer: La razón por la que Paola Jara no se pudo broncear en Aruba.