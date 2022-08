¿Inspirada en Karol G? Luisa Fernanda W estaría pensando en tinturar su cabello

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar cuál sería el tono de cabello que quisiera tener una vez dé a luz a su segundo hijo Domenic, fruto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de diecisiete millones de seguidores, la creadora de contenido digital realizó la famosa dinámica de preguntas que ha venido ganando popularidad entre grandes personalidades para permitirle a los internautas conocer sobre diversos aspectos de su vida.

Antes de iniciar con la actividad, Luisa manifestó que se encontraba sin ánimos por lo que aprovechó para charlar con sus seguidores. Aunque la mujer recibió diversas preguntas fue una en particular la que llamó la atención de los usuarios, pues al parecer Luisa estaría pensando en tinturar su cabello de color rojo como lo hizo la cantante urbana Karol G una vez dé a luz.

“De qué color te quisieras pintar el cabello después del tu embarazo”, fue la pregunta que le realizó uno de sus seguidores.

Ante esto, Luisa aclaró que, aunque no sabía exactamente cuándo haría el cambio de look, aseguró que probablemente sería el mismo tono que la cantante paisa, pero no porque ella lo tuviera y estuviera de moda en la actualidad, sino porque es un color que siempre ha querido lucir.

“Karol G puso de moda el rojo, pero ustedes que me siguen hace mucho rato sabían que yo les había mostrado a ustedes el rojo hace mucho y les había dicho que me quería pintar el pelo de rojo. Probablemente ese es un cambio que me haría, pero no sé cuándo”.

OTRAS PREGUNTAS DE INTERÉS

Luisa aprovechó la dinámica para responder preguntas relacionadas a su vida profesional como, por ejemplo, en qué se había inspirado para crear su marca de maquillaje y cómo funcionaba el pago a los influenciadores.

Ante esta última respondió que “Los ingresos de cada creador de contenido son súper distintos. Todo depende de su audiencia, de los alcances de sus videos, bueno, de una cantidad de cosas… De las pautas que haga en sus redes sociales, entonces no son por igual”.

Por otro lado, con respecto a su marca de maquillaje reveló que se había inspirado en las personas que siempre buscan encontrar su mejor versión.

