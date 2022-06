¿No se dicen te amo? Luisa Fernanda W y Pipe Bueno despejan dudas de su relación

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno resolvieron algunas inquietudes a sus millones de fanáticos sobre su relación.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W enamoró con atractivo baile presumiendo su embarazo

A través de las historias en la cuenta de Instagram de la paisa, donde tiene más de 17 millones de seguidores, esta activó la herramienta de preguntas con la dinámica de qué suponen de ellos.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hablan de su relación

Allí detallaron que consideran que son muy relajados y ambos confirmaron que es verdad, pero depende la situación, pero por lo general Luisa es más paciente.

También aclararon que son demasiado cariñosos con su hijo Máximo, pero ella es la mamá alcahueta, pues el artista es un poco más estricto.

Asimismo, sus seguidores señalaron que consideran que casi no se dicen “te amo” y Pipe Bueno mencionó que el hecho de que no lo vean públicamente no quiere decir que así sea.

Para comprobarlo le dijo a Luisa que la amaba y le dio un beso, a lo que ella reiteró que todos los días le dice lo mucho que la ama.

Además, confesaron que son muy románticos y apasionados, aunque no parezca.

“Somos de esas parejas muy cariñosas solo que no lo estamos mostrando tanto por acá, pero sí nos damos mucho cariño, yo creo que eso es muy importante en una relación”, dijo la creadora de contenido.

De igual manera, puntualizaron en que Luisa es más divertida de lo que parece y que Pipe ama las cámaras.

Explicaron que el hecho de que sean vanidosos, eso no les quita que sean sencillos y para corroborarlo le preguntan a su conductor y este lo ratifica.

A Luisa la cuestionaron sobre si es celosa al ver a Pipe Bueno besándose con actrices en sus producciones y señaló que no es algo que le encante, pero tampoco es algo a lo que le dé “color” o relevancia, respetando que se trata de su trabajo.

Agradeció haber coincidido con él, pues considera que haber encontrado alguien tan emprendedor como ella ha permitido que tengan los negocios que hoy poseen en conjunto como su restaurante.

Por ahora, la famosa pareja se encuentra disfrutando de su romance, de su hijo Máximo, trabajando en sus emprendimientos en conjunto y personales, y esperando la pronta llegada de su segundo bebé, del que se desconoce por ahora si es niño o niña.

No dejes de leer: Así se vestiría Luisa Fernanda W para ir a comprar a pan