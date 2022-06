Luisa Fernanda W mostró las ventajas de ser una mamá pequeña

Luisa Fernanda W no solo está feliz por la llegada del nuevo miembro de su familia, que por ahora está en su vientre y que ella está cuidando con todo su amor para que llegue a la familia a dar todo su amor y a recibir mucho más, sino que además está disfrutando al cien por ciento su rol de madre moderna.

Y para ejemplo gráfico, la influenciadora se dejó grabar mientras daba un paseo en la moto con su hijo Máximo, pero no era una moto de adultos, sino de niños, le pertenece a su hijo quien decidió compartirla con su madre y dar un paseo dentro de su propia casa. en el video se puede ver como Luisa Fernanda W se divierte muchísimo llevando a su hijo en la parte de atrás de la moto, mientras que él se ve que disfruta un montón al estar junto a su mamá en su vehículo.

Además, las historias, que compartió en su cuenta de Instagram lo hizo desde la diversión destacando “las ventajas que tiene Máximo de tener una mamá bajita”, y es que Luisa Fernanda W ha dicho en más de una ocasión que es pequeña pese a cómo la puedan ver en redes sociales y qué mejor ejemplo que montarse en uno de los carros de su pequeño hijo para demostrar que es pequeña y además muy delgada, tanto que no le hace daño a los carros de su bebé y que además puede fácilmente compartir asiento con él y dar un paseo por su casa.

Eso mismo intentó Pipe Bueno, pero no pudo hacerlo. Y es que el padre del pequeño Máximo sí es más algo y pesado que su pareja por lo que no pudo pedalear como ella, pero sí pudo bailar con su bebé quien no dudó en seguirle el paso y además dar otras vueltas de una forma diferente que lo hizo su mamá, pero también se divirtió.

Los comentarios no se hicieron esperar porque tanto PIpe Bueno como Luisa Fernanda W demostraron esos momentos en familia que pasan juntos y también cómo se divierten junto a su hijo, quien además está a la espera con sus papás de la llegada de su hermano o hermana, ya que hasta ahora no se sabe el sexo, pero están a muy pocas semanas se conocerlo.

Sin embargo, Luisa W y Pipe Bueno aseguraron que será sorpresa para ambos, que sus amigos más cercanos se encargarán de hacerle saber qué vendrá al mundo ese mismo día junto al resto de la familia. Esto tiene a Luisa Fernanda W muy ansiosa, pero destacó que esperará hasta ese momento.