Así se vestiría Luisa Fernanda W para ir a comprar a pan

La influenciadora Luisa Fernanda W presumió en su famosa dinámica de outfits para ciertas situaciones, su look para ir a comprar pan.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que reveló cómo se vestiría para dicha ocasión.

“Outfit para ir al Super a comprar pan”, fue la petición que le hizo una seguidora y ella no dudó en complacerla.

Luisa Fernanda W mostró su look para ir a comprar pan

En la grabación se dejó ver luciendo una falda short de color blanco, un crop-top brillante, un blazer de color pastel y unas botas y un bolso de color blanco.

Dicho look lo acompañó con su pelo totalmente recogido y unas gafas oscuras.

Al ritmo de “Antes muerta que sencilla” del Grupo Infantil Limón modeló su pinta.

Además, agregó un mensaje sobre la publicación y simuló estando en la panadería.

“Siempre regia, nunca sabes a quién te puedes encontrar.... Gracias, sí normal, vine a comprar pancito, tranqui. Pancito para el bebé”, escribió.

Recordemos que la creadora de contenido se encuentra en espera de su segundo bebé, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno y de quien se desconoce si será niño o niña.

Tras su revelación, invitó a sus admiradores a mencionar a la persona que compraría pan vestida de dicha manera.

“Tag a tu amig@ que iría a comprar pan así”, agregó.

De inmediato, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos.

“A qué clase de panadería vas? El propio flow jajaja", "jajajja apenas es", "obvio siempre top! Muy linda Lu", "pues tú iría así porque siempre diva", "¿con ese cuerpazo quién no?", "jejeje me encanta, siempre diva", "me encantó este outfit", "qué dichoso ese pan", "JAJAJAJAJAJA ese me lo pondría yo", "demasiado espectacular esta MamaCITA", "regia hasta pa ir por el pan", "Jajaja qué buena idea! Gracias por tus recomendaciones. Geniales", "tiene que ser un pan muy exquisito", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la influenciadora continúa deleitando a sus millones de seguidores con su diverso contenido, con el que suele ser tan elogiada.

Además, de seguir disfrutando de su embarazo, de su hijo Máximo, de su romance con Pipe Bueno y trabajando en sus respectivos emprendimientos.

