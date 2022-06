Luisa Fernanda W respondió a quien la cuestionó por embarazarse tan rápido

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió varias inquietudes de sus fanáticos sobre su vida personal.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí le realizaron varios interrogantes sobre su segundo embarazo y su relación con el cantante Pipe Bueno.

Una de sus seguidoras la cuestionó sobre por qué decidió tener a su segundo bebé tan seguido de su primer hijo Máximo, a lo que ella detalló que le parece que se dio en el momento perfecto.

“¿Rápido para quién? Si es rápido para ti es súper respetable, para mí sucedió en el tiempo de Dios, que es perfecto. Para mí el tiempo es como tan raro, yo opino que el tiempo pasa tan (rápido) que yo intento de vivir el aquí y el ahora y si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguidito con Máximo me parece espectacular.

De hecho, me encanta la idea de criarlos junticos, que desde bebés entiendan esa hermandad, que eso será todo un proceso, pero me encanta la idea de que los dos crezcan junticos”, contestó.