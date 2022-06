Luisa Fernanda W enseñó cómo son sus mañanas

La influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más sonadas de la actualidad por sus llamativos videos sobre outfits para toda ocasión. Además, por ser una mujer emprendedora y multifacética.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 17 millones de seguidores, la también cantante reveló cómo suelen ser todas sus mañanas junto a su hijo mayor, Máximo.

En la fotografía se puede ver a Máximo aún en pijama divirtiéndose en su salón de juegos en donde tiene un sinfín de juguetes para entretenerse mientras Luisa lo acompaña en el lugar para realizar sus estiramientos y ejercicios matutinos.

Recordemos que Luisa Fernada W confirmó hace pocas semanas que se encontraba esperando a su segundo hijo, a quien llamará Domenic. Y para ratificar lo diferente que ha sido este embarazo y para demostrar que los síntomas continúan, la también cantante aprovechó gran parte de sus historias de Instagram para filmarse desde la cama y relatar a detalle lo que estaba sintiendo.

"Les quiero grabar un tutorial de maquillaje y claramente no me he maquillado pero tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas, hoy es de esos días en que no me puedo parar de la cama pero me quiero parar y grabarles contenido así como entretenidito, pero de maquillaje, les voy a hacer un maquillaje con productos cremosos, pero necesito que se me quiten estas naúseas", expresó Luisa.