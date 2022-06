Luisa Fernanda W reveló curioso detalle sobre ella que pocos conocían

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos un curioso detalle que pocos conocían.

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que contó con la dinámica de “Cosas raras de mí que a nadie le importan” que no le gusta tomar pastillas para el dolor.

“Yo odio tomar pastillas para el dolor, no me gusta medicarme ni que me mediquen (…) siento que las pastillas lo enferman más a uno, no sé, tengo como esa mentalidad. Yo todos los dolores que he tenido en mi vida, dolores de cabeza, de corazón me los he curado mentalmente, tanto así que cuando me operé mis lindas bubis me mandaron una cantidad de pastillas y vainas y yo sabía que me las tenía que tomar porque el doctor me decía, pero a mí se me olvida y me curé a la perfección, siento que las pastas y os medicamentos para el dolor enferman más, según yo, podré estar muy equivocada, pero no me gusta tomar pastillas”, aseguró.