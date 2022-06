Luisa W escuchó a Aida Victoria Merlano y lució outfit para ver el mundo arder

La influenciadora Luisa Fernanda W presumió a sus millones de fanáticos sus looks para ver el mundo arder.

Dicha sugerencia la hizo su colega, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien le hizo esta particular petición en medio de su dinámica sobre outfits para diversas ocasiones.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la paisa compartió un video en el que se mostró luciendo un conjunto de color rojo, mientras enseñaba la petición de la barranquillera.

Posteriormente, se mostró luciendo dos atractivos trajes de baño de color rojo y con algunas llamas.

Realizando diversas poses, la influenciadora también lució orgullosa de su barriguita de su segundo embarazo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

Cabe recordar que, actualmente, Luisa Fernanda W cuenta con cinco meses de gestación de su bebé Domenic, como decidieron llamarlo.

“Muchos tienen el estigma de que una mujer embarazada no puede ser sexy, pero la verdad yo embarazada me siento una mamacita y les digo que estos dos trajes de baño son un obsequio que me hicieron y yo valoro muchísimo todos los obsequios que ustedes me dan con mucho cariño, de verdad que lo agradezco muchísimo y la verdad me dije '¿será que me los pongo? ¿será que con ellos logro ver el mundo arder? ¿qué dicen ustedes? yo los amé”, expresó la joven mientras modelaba.