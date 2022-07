Luisa Fernanda W respondió a críticas por cómo se viste en embarazo

La influenciadora Luisa Fernanda W respondió a sus millones de fanáticos sobre las críticas que recibe sobre cómo se viste estando en embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que lució un particular outfit y contestó a quienes le dejan ofensivos comentarios por sus looks.

Luisa Fernanda W responde a críticas

“Ya eres mamá y estás embarazada, deja de vestirse así”, fue la frase en la que resumió las críticas que suele recibir.

La paisa decidió contestar con unas contundentes palabras y un curioso atuendo.

“Y tú deja de meterte en la vida de los demás, ocúpate de tu vida si es que tienes una”, agregó.

En el video se mostró modelando un enterizo de color pastel, el cual acompañó con un pequeño bolso de color negro, unas gafas oscuras y con su pelo recogido.

Con este dejó al descubierto su enorme barriguita de su segundo hijo Domenic, como decidió llamarlo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno, quien sigue deleitando a miles de televidentes en las noches de Nuestra Tele con su protagónico en la producción “Te La Dedico”.

Primero se muestra de espalda, para después sorprender de frente, dejando ver lo poco que deja a la imaginación dicho traje.

“Veneno”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, su avanzado estado de gestación de su pequeño y donde apoyaron su respuesta.

“La amo, ella es todo", "divina", "quedé enamorada", "demasiado", "Vístete como quieras, igual te ves DIOSA", "oh por Dios", "quiero, puedo, lo hago", "me encanta el poder con el que impulsas a otras mujeres a exhibir el hermoso cuerpo de una mujer en gestación. Amor propio lo que nos falta a muchas", "jajajajaja, me encantas, ahora sí que hablen. Mamacitaaaaa", "tú puedes vestirte como te de la gana sin importar lo demás pues todo va en la actitud y tu la tienes toda, princesa lindaaa", "MAMACITA es que es", "jajajajajajaj TE AMOOOOOO te vez ESPECTACULAR como siempre", " esa es la actitud, me encantaaaaa mucho te ves tan espectacular siempre y Domenic que te está poniendo cada vez más hermosa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

