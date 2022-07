Luisa Fernanda W reveló cómo han sido sus cinco meses de embarazo de Domenic

La influenciadora Luisa Fernanda W se sinceró con sus millones de fanáticos sobre cómo han sido sus primeros cinco meses de embarazo de su segundo hijo Domenic, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la paisa compartió un carrusel con dos fotografías en las que presumió de su belleza.

Usando un vestido de color violeta pastel y luciendo su enorme barriguita, la joven destacó cómo ha vivido este proceso.

Luisa Fernanda W sobre su segundo embarazo

“Estos 5 meses de embarazo han sido de altos y bajos muy fuertes en cuanto a mis síntomas, pero aún así me he vivido este proceso maravillosamente, jamás imaginé ser doblemente madre, además que tener un bebé de 1 año y 8 meses y estar embarazada es toda una misión, jamás pensé asumir este roll con tanto amor y tanta responsabilidad, yo era de las que decía que solo podía conmigo misma, pero hoy en día me di cuenta que puedo con un hogar completo… y a eso súmenle mis sueños como mujer, mejor dicho puedo con todo lo que me propongo. Vienen proyectos muy bacanos, cargados de amor y dedicación”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos.

“Simplemente ORGULLOSA DE TI", "estás hermosa lu!! te sigo desde que empezaste en esto y no sabes cuanto te admiro, muchas bendiciones mi niña te adoro!", "mi niña super mega increíble, tú puedes con todo y que familia tan hermosa has creado", "eres maravillosa en todos los sentidos, te amo y te admiro tanto, eres mi inspiración siempre", "esooooo, a como yo te admiro miles de personas más creéme. Te amo y bueno me siento totalmente orgullosa de ti y de la gran mujer, mamá que eres", "siempre luchando para cumplir tus metas. Que Dios bendiga a tu familia", "preciosa Lu", "sin palabras Luisa, divina", "qué bella eres", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe señalar que, el look que tiene hace parte del nuevo videoclip que grabó junto al artista de música popular, de su próxima colaboración, de la que se conoce muy poco, pero que sus fanáticos están ansiosos por conocer y que se lanzará muy pronto.

