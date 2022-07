Luisa Fernanda W lució vestidos de sol random que compró

La influenciadora Luisa Fernanda W presumió a sus millones de fanáticos varios outfits de sol random que adquirió recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones y medio de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró modelando varios vestidos para la playa.

“Yo creo que yo tengo una obsesión con la ropa de sol y compré una ropa de sol diferente, así que les voy a hacer un haul de ropa de sol random que compré”, confesó.

Luisa Fernanda W lució outfits de sol poco comunes

“ROPA DE SOL QUE ENCONTRÉ EN INTERNET”, añadió en la descripción de la publicación.

En la grabación se mostró desfilando un traje de color blanco con varios flecos y algunas aberturas a los lados.

Asimismo, mostró que decidió comprar el mismo modelo, pero de color blanco, los cuales acompañó con un sombrero adecuado para dichos looks.

Posteriormente lució otro traje con un vestido de baño de color blanco y una larga y ancha salida de baño, que simula ser un vestido.

Continuó con otro traje de color negro, muy elegante, que incluye hasta cinturón y es bastante largo en la parte de atrás.

“Definitivamente tengo mucha ropa de fiesta en la playa, pero casi no tengo fiestas en la playa, pero esperen que habrá desquite”, mencionó la creadora de contenido.

Además, reiteró lo atractiva que se siente con cada uno de los outfits en sus cinco meses de embarazo de su segundo hijo Domenic, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

“¿Cuál de estos usarías y cuál fue tu favorito?”, les preguntó a sus seguidoras, quienes la llenaron de “me gusta” y halagos.

“ME ENCANTA TODO", "todos bellos", "Todos te quedan bellísimos", "pareces bailarina de salsa con los dos vestidos cortos", "Todosssss, pero el último me encanta como se te ve", "En todas te ves divina mi lu, esa carita de mujer embarazada me encanta", "espectacular como siempre", "divina estas el blanco y el último negro", "Todos ! Divinos y a ti con esa hermosa pancita se te ven únicos", "Todo le queda bello", "Te ves demasiadoo divina", "LUUU QUE PERFECTA", "Todos y con ese cuerpo todo queda perfecto", "todo está top", "Te ves espectacular. Todos lindos me encanta el último", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

