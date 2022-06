Luisa Fernanda W lució como Marge Simpson y reveló cómo sería madre de una niña

La influenciadora Luisa Fernanda W presumió un outfit que estuvo inspirado en uno de los capítulos de la serie animada Los Simpson.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores.

En sus historias se mostró desde su camioneta destacando que se sentía como Marge Simpson cuando usó un lujoso vestido de color rosado.

“Hoy me inspiré en el vestido de Marge Simpson que lo usó para todo y ella se sentía la más regia, hoy estoy así, estoy como en este personaje (...) a este look quise darle un toque más a mi estilo, el collar, los accesorios, las botas que las amo y este bolso (negro)" , expresó.

Asimismo, aprovechó para revelar cómo sería en caso de que el bebé que está esperando sea una niña.

“Yo me empeliculo, si yo en este momento estoy embarazada de una niña, no sé qué va a ser de mí porque yo voy a muñequear demasiado, si yo muñequeo conmigo, me encantan todas esas cosas, jugué Barbies hasta los 19 años, imagínense yo con una niña. Bueno Dios tú sabrás que haces, lo que tú quieras”, mencionó.