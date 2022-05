Luisa Fernanda W envió motivador mensaje con cautivadoras fotos

La influenciadora Luisa Fernanda W envió un motivador mensaje a sus millones de fanáticos con cautivadoras fotografías.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías en las que presumió de sus envidiables curvas.

En las instantáneas se dejó ver luciendo un ajustado vestido de animal print, el cual acompañó con unas botas largas negras y un bolso del mismo color. Además de lucir su pelo totalmente recogido con extensiones.

Realizando diferentes poses lució su figura desde diversos ángulos, poniendo a suspirar a miles de sus admiradores.

Con dichas imágenes aprovechó para dejar un reflexivo mensaje sobre la importancia de luchar por los sueños hasta lograrlos y trabajar con disciplina a diario, factores con los que ha logrado su éxito.

“Es increíble el crecimiento personal que he tenido gracias a que jamás le he sido infiel a mis sueños… sigo luchando día a día por lograr lo que mi corazón desea, sin pasar por encima de nadie… le pido mucho a Dios que me ayude a mantenerme humilde y a jamás sentirme más que nadie, empecé a emprender desde cero, y hoy tengo la certeza absoluta de que si trabajas con pasión y disciplina lo vas a lograr”, escribió en la descripción de la publicación.