Luisa W muestra outfits que cree que sus seguidoras jamás usarían

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana, Luisa Fernanda W, estrenó una nueva sección de los videos que realiza, en la cual va a presentar una serie de atuendos que considera que sus seguidoras jamás usarían.

Esta bella influencer, quien recientemente habló de las mujeres criticonas, anunció la llegada de esta sección presentando los primeros cuatro vestidos que son bien ajustados y cortos.

“Hoy voy a estrenar una nueva sección en mi Instagram que se llama ‘Outfits que a ti no te gustan y que tú no te pondrías jamás’. Les voy a mostrar unos vestidos que compré en Berska, ustedes saben que yo soy obsesionada con los vestidos, así que aquí va mi pasarela […] Miren esto tan divino, obviamente con una planchadita, lo acompañaría con este bolsito y así zapatitos sencillos.

Los primeros dos vestidos son del mismo estilo, pero de colores diferentes: rosado y blanco. Luego muestra un vestido mucho más ajustado y con un escote en el costado de su tronco.

Finalmente, el vestido que cataloga como el más atrevido, es uno también muy ajustado y corto, pero, además, con un estampado de animal print.

“También lo compré en blanco, le pondría este bolso. Miren este otro, me fascina como horma, le pondría este bolsito, este detalle me encanta. Y, por último, algo más atrevido. Esto tú no te lo pondrías jamás, horma divino” finalizó.