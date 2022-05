Luisa W reconoció su molestia ante las constantes críticas en redes

En las últimas horas, la creadora de contenido Luisa Fernanda W se convirtió en tendencia tras las fuertes críticas de varios de sus seguidoras que afirman, que los atuendos que esta presume en sus videos de outfits son muy ordinarios y cero casuales. Además también han criticado el aspecto físico de Luisa, sin recordar que ella salió de un proceso de gestación.

Esto sirvió de excusa para que Luisa dedicara gran parte de sus historias a estas mujeres, recordándoles que ellas no son "diosas de la moda" ni profesionales en tendencias para venir a criticarla. Además de ello, quiso aprovechar nuevas historias matutinas para recordarle a sus seguidores, que ella es una persona como cualquier otra que también recibe con diferentes emociones los comentarios de su comunidad.

Yo creo que una de las cosas que más me ha caracterizado en mis redes sociales, es que siempre me muestro muy humana y que a mi no me da pena mostrar cuando me siento bien o cuando tengo rabía, o cuando estoy feliz y que lo hago muy organicámente porque mi personalidad es así, yo soy una persona muy expresiva y espontánea siempre...a mí si me da rabía que la gente critique y que lo haga con el fin de dañar a otros, a mí sí me da rabía que se metan en cosas que son tan personales, que siento que no te deberían criticar.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que como cualquier humana siente profundas molestias por los constantes ataques, sin embargo, estos también le han servido en muchas ocasiones para sacar cosas positivas entre las criticas. Así lo hará en esta oportunidad donde prometió poner una nueva sección en Instagram que se llamará "Outfits que a ti no te gustan y que tu no te pondrías".

Añadio que ella sabe que aunque en el fondo la juzgan, la mayoría están pendientes de sus videos para ver qué tanto publica. Quiso resaltar que entre su comunidad también hay mujeres y hombres que a diario la recargan con comentarios inspiradores y de amor.

Luisa continua despertando rumores de embarazo

Yo llevo un montón de años en redes sociales y yo siempre he sabido que a uno siempre lo van a querer joder y yo siempre he tenido mis épocas, épocas en las que me vale un carajo los comentarios y épocas en las que si me han afectado, quizás en este momento estoy en una época en que me da rabia y me puede afectar.

Culminó recordando que lleva muchos años lidiando las redes sociales y comentarios de todo tipo, que lo único que han hecho es hacerla crecer como persona, volverla más fuerte y más creativa. Cerró diciendo que toda su charla mañanera es para recordarle a sus seguidores que tampoco se dejen opacar por nadie, ya que muchas veces esos comentarios que se camuflan como "constructivos" pueden estar cargados de mala víbra para intentar frustrar los sueños.

