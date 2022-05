Luisa Fernanda W explica cómo hace para tenerse tanta confianza

La creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W, también esposa del cantante y actor Pipe Bueno, ha estado bastante activa en redes respondiendo a sus haters y a todos aquellos que la critican por la forma en que se visten.

En una de sus respuestas a las críticas, Luisa les dijo a sus haters que ella está muy orgullosa y segura del cuerpo que tiene y que por eso se puede poner los atuendos que quiera.

Luego de ello, también les explicó a sus seguidores que se encuentra en una etapa en la que sí le molestan los comentarios negativos y que por eso está en una tónica contestataria.

Ahora bien, luego de estas dos explicaciones, Luisa volvió a intervenir en su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, explicando que quiere aconsejar a sus admiradoras para que se tengan la confianza que ella se tiene.

“A raíz de las historias que hice ayer, varias chicas me escribieron diciéndome: ‘Lu, ¿Cómo has hecho para tener esa confianza en ti misma?, ¿Cómo haces para tener seguridad en ti? Y yo les voy a dar una clave que a mí me ha servido mucho, y esa clave es la siguiente: no fallarme a mí misma. Ejemplo, ¿Cómo he adquirido esa confianza en mí?, primero que todo cuando me he puesto metas” explica la influencer.