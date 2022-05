Luisa Fernanda W enamoró con sus outfits de animal print

La influenciadora Luisa Fernanda W enamoró a miles de sus fanáticos con sus outfits de animal print.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 17 millones de seguidores, la joven retomó su temática de lucir varias pintas según las peticiones de sus admiradores.

Para esta ocasión eligió donde una seguidora le pedía ideas para combinar prendas de animal print.

En la grabación se dejó ver luciendo prendas muy cómodas para luego mostrar tres looks diferentes con combinaciones de animal print.

En la primera opción se mostró luciendo una falda de animal de print de cebra, una blusa tipo corsé de color blanco, cuyas prendas las acompañó con unas gafas oscuras, un bolso plateado y el pelo recogido.

Como segunda opción se enseñó luciendo un pantalón ancho de color blanco, un crop-top animal print de cebra y con blazer de cuero negro, acompañado con un bolso negro y joyas doradas.

Por último, se mostró con un pantalón ancho de animal print de cebra también, con una blusa tipo corsé de color negro, un bolso negro, gafas oscuras y el pelo suelto.

“¿Cuál es tu favorito Outfit 1, 2 o 3?”, les preguntó a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos por sus elecciones y belleza.

“Demasiado hermoso te queda todo", "ufff el 2 y el 3 están brutales", "Todos te super quedan, pero el 3 TOPPPP TOP y esos lentes", "divina, se te ve demasiado increíble", "me encanta", "todos están fuego", "mamacita divina", "lo que te pongas te luce", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, otros no tardaron en seguir insistiendo que se le notaba barriguita de embarazada, cuyo rumor ella no ha querido ni confirmar ni desmentir.

Luisa Fernanda W dejó ver cómo es un día de grabación con ella

Asimismo, mostró todo un vlog de un día de grabación, revelando todo el detrás de cámaras de su próxima colaboración musical con Dani Marín.

En el video mostró gran parte de cómo fue la experiencia de haber grabado dicho clip, donde participa su pareja, el cantante Pipe Bueno, la modelo Nanis Ochoa, entre otros famosos.

"Belleza, me encantan ese tipo de vlogs", "qué nota Lu! Con toda", "esto me hace revivir tantos momentos hermosos", "amo todas tus facetas", "me encantó", "Lu eres única, bendiciones en tus proyectos", le comentaron.

